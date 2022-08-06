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Düğün dönüşü kaza! Yan yatan minibüste 14 kişi yaralandı

Düğün dönüşü kaza! Yan yatan minibüste 14 kişi yaralandı

ELAZIĞ'dan düğün için Adana’ya giden minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ - Malatya Karayolu Öksüzuşağı köyü mevkiinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine düğün için giden N.Ş. idaresindeki 23 AJ 157 plakalı minibüs, düğün dönüşü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yan yatan minibüsün içerisinden çıkarılmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme çalışması yaptı.

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