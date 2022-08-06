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Kilosu 3 dolar... Ağaçlar ayda 10 bin lira yılda 650 bin dolar kazandırdı!

Kilosu 3 dolar... Ağaçlar ayda 10 bin lira yılda 650 bin dolar kazandırdı!

Sahil boyunca uzanan çam ağaçlarından ayda 10 bin lira gelir elde edilebiliyor. Kilosu 3 dolar olan çam reçinesini ağaçlara ürettiren köylülüler, 2021 yılında 650 bin dolarlık ürün elde etti.

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), plastik sanayisinden tıp alanına kadar pek çok sektörde kullanılan reçinenin 2021 yılı üretiminden ekonomiye 650 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Kağıt, kozmetik, ilaç, boya, kauçuk ve lastik gibi 300’den fazla ürünün üretiminde ihtiyaç duyulan doğal reçinede dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen Reçine Eylem Planı’na iştirak eden orman köylüleri, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya’da 1.558 ton ham reçine üreterek yaklaşık 650 bin doları ekonomiye kazandırdı.

Kızılçam ve sahil çamından türünden elde edilen reçinenin ham kilo fiyatı 3 dolar. Bir kızılçam 1 kilo, sahil çamı ise ortalama 2,5 kilo reçine salgılıyor. Reçine üretimi için önce belirlenen ağaçlara, zarar vermeyecek şekilde küçük yaralar açılıyor. Bu yaranın üzerine de akmayı hızlandırmak için asit pasta sürülüp, reçinenin dolması için poşetler bağlanıyor. Yaklaşık 15 gün böyle bekleniyor. Ardından yara üst noktaya taşınıp bir 15 gün daha salgı alınıyor. Bu işlem yılda 7-8 kez tekrarlanıyor.

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