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Eve çilingirle girdiler! Antalya'da engelli adam çıplak halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eve çilingirle girdiler! Antalya'da engelli adam çıplak halde ölü bulundu

 ANTALYA’da yüzde 60 engelli adam, yalnız yaşadığı evinde çıplak vaziyette ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen adamın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Hüseyin Kalkancı’dan (52) haber alamayan annesi, dün akşam saatlerinde arkadaşlarına haber verdi. Kalkancı’nın arkadaşları eve gelip kapıyı çalması ve telefonla aramaları üzerine bir yanıt alamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve çilingir yardımıyla girilmesinin ardından sağlık ekipleri, yerde yüz üstü çıplak vaziyette bulunan Kalkancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibinin, Kalkancı’nın ölümünü şüpheli bulması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri ve savcı geldi. İncelemenin ardından Hüseyin Kalkancı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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