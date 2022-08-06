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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bir dönemin efsanesi Winamp, yeni tasarımıyla geri döndü

Bir dönemin efsanesi Winamp, yeni tasarımıyla geri döndü

2000'li yılların başlarında her bilgisayarın olmazsa olmazı olan Winamp yeni tasarımıyla geri döndü. Uygulama, pandeminin de etkisiyle 4 senede güncellendi.

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Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu yayınlandı.

Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına tekrar giriş yaptı.

Dört yıllık çalışmada yeni platformlar kadar büyük değişikliler yapılmadı. Ancak Winamp'a çağa uygun olarak bazı özellikler eklendi.

Ekip son zamanlarda podcast ve radyo özellikleriyle "tamamen yenilenmiş" bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra sanatçılarla daha yakın bir bağlantı kurma iddiası da mevcut.

Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi.

Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacağı iddia edilen Winamp'in sitesinde "müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicilerini bir araya getiren ses meraklıları için tek durak olacağı" ifade edilmişti.

1997'de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, kullanılabiliyordu.

Ocak 2014'te Radionomy şirketi Nullsoft şirketinin hisselerini, Winamp ve Shoutcast'ı satın alarak Winamp'in devam edeceğini açıklamıştı.

Şirket 2019'da Winamp 6'yı yayınlamak istedi ancak bu planlar hayata geçirilmedi.

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