Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması! Madde madde sıraladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de herkesin gözü kulağı ekonomideki gelişmelerde... Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tüm konuşmaları yakından takip ediliyor. Hande Fırat, Soçi öncesi Bakan Nebati ile görüştü. Nebati'nin enflasyon açıklamaları dikkat çekti.

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Temmuz enflasyonu aylık yüzde 2,37 artışla yıllık yüzde 79,60 oldu. Gıda fiyatları yüzde 94.7 artarken, yıllık bazda ulaştırmada yüzde 119,11 artış yaşandı. Soçi ziyareti öncesi Bakan Nebati ile buluşan Hande Fırat, görüşmenin detaylarını okuyucularına aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı'na temmuz ayındaki enflasyonu hatırlattığını belirten Fırat, Bakan Nebati'nin yükselişin nedenlerini madde madde sıraladığını belirtti:

- “1970’lerde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin ardından bugün dünyanın karşılaştığı savaş dolayısıyla enerji fiyatları arttı.

- Bu zorlu süreç, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve enerjide yüksek oranda dışa bağımlı ülkelerde daha etkili oluyor.

- Mevcut konjonktür, enflasyonun küresel bir sorun olmasına neden oluyor ve neredeyse tüm ülkelerde son 35-40 yılın en yüksek Enflasyon seviyeleri yaşanıyor. Buna ek olarak tedarik zincirlerinde gerçekleşen aksaklıklar, artan korumacılık eğilimleri, yaşanan arz-talep uyumsuzlukları ve iklim değişikliği de enflasyon üzerindeki riskleri belirginleştiriyor.

- Küresel zorlukların arttığı 2022 yılının ilk 7 ayında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonist baskılar arttı ve yıllık tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 79.6’ya yükseldi.”

Bakan Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi denetimlerinin tavizsiz süreceğini sözlerine ekledi. Hükümetin attığı adımlar kapsamında; enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında toplam 250.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreci ise şöyle özetledi:

- Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi aracılığı ile düzenli toplantılar sürüyor, tedbirlerin alınmasına yönelik olarak istişareler yapılıyor. İhtiyaç oldukça da gerekli kararlar alınacak.

- Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının eşgüdümünün güçlendirilmesi, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliğin artırılması, enflasyondaki ataleti azaltıcı politikaların hayata geçirilmesi ile fiyat istikrarının kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanıyor.”