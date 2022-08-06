Harun Tan'dan gizemli kız arkadaşına 'Şimdi tanıştık' paniği!
Ebru Şallı'nın eski eşi yoga eğitmeni Harun Tan geçtiğimiz gün gizemli bir kadınla görüntülendi. Ünlü isim görüntülendiğini fark edince panikledi.
Ebru Şallı ile 11 yıllık evlilik yaşayan ünlü yoga eğitmeni Harun Tan Arnavutköy'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Tan, basın mensuplarına durumu açıklama gereği duydu.
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2002 yılında Ebru Şallı ve Harun Tan yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandırmışlardı. Çift 11 yıllık evliliklerini 2013 yılında sonlandırmışlardı.
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Şallı ve Harun Tan geçtiğimiz yıl nisan ayında oğulları Pars'ı kaybetmeninin acısını yaşamıştı.
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3 çocuğu bulunan 57 yaşındaki yoga eğitmeni Tan geçtiğimiz gün Arnavutköy'de bir kadınla baş başa görüntülendi.
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