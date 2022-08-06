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İçişleri Bakanı Soylu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Soylu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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