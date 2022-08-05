Bankalar promosyon yarışına girdi! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor? E-Devlet detayına bakın
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından bankaların 'maaş taşıma promosyonları' arttı. Maaş miktarına göre değişen promosyonlar, 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
NTV'deki habere göre maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. İşte
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,
Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,
Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.