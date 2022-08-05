Bankalar promosyon yarışına girdi! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor? E-Devlet detayına bakın

NTV'deki habere göre maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. İşte



