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Cüneyt Çakır: Türk halkına teşekkür ediyorum

Cüneyt Çakır: Türk halkına teşekkür ediyorum

Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, teşekkür mesajı yayımladı.

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Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim" ifadelerini kullandı.

Çakır, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

Türk Futbol Hakemliği’nin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana. Uluslararası üst düzey müsabakalarda yaptığım görevlerde Türk Milletinin, 80 milyon insanımızın duaları hep yanımdaydı. Bu bana büyük bir güç verdi. Gurur verdi.

"Gösterilen teveccühe minnettarım"
Diğer en büyük gücüm ise beni izleyen, örnek alan Türk Gençliği’ne, Türk Hakemliği’ne doğru rol model olabilmekti. Bu sorumluluğu her zaman hissettim. Gösterilen teveccühe, sevgi mesajlarına minnettarım.

Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk Hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum.

Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum.

"Türk halkına teşekkür ediyorum"
Beni bugünlere getiren değerli hocalarıma, birlikte görev yaptığım hakem arkadaşlarıma, federasyonumuza, hakem yöneticilerimize, medyada destekleyen tüm dostlara, uluslararası federasyonların yetkilileri ve hakem yöneticilerine, her an yanımda olan Sevgili Aileme, dualarıyla her zaman destekleyen Türk Halkına teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türk Hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım.

Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana.

Kalın sağlıcakla..”

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