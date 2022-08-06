Banyodayken geldi! Adana'da kiracıya ev sahibi şoku: 3 ay gecikince...

ADANA'da 3 aylık kirayı ödeyemeyen kadın ev sahibinin yaptığıyla şoka uğradı. Kadın banyodayken elektrikleri kesen ev sahibi, evin çelik kapısını söküp götürdü.

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Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi.

Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şuanda ayrılamayacağını söyledi.

Banyodan çıkınca çelik kapının olmadığını gördü

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

"Bir anda sesleri duyunca çıktım"

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.