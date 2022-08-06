Kurtlar Vadisi'nin Avukat Canan'ıydı! Hande Kazanova yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı
Hande Kazanova Kurtlar Vadisi dizinde canlandırdığı Canan karakteri ile akıllara kazınmıştı. Ünlü oyuncunun son mesleğini duyanlar inanamadı.
Yıllar geçmesine rağmen en çok konuşulan yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizide Avukat Canan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Kazanova son hali ve mesleğiyle herkesi şaşırttı.
2003 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi günümüzde oyuncularının son halleri ile sık sık gündeme geliyor.
Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren oyunculardan biri de dizide Elif Eylül'ün yakın arkadaşı Canan rolüne hayat veren Hande Kazanova.
2011 yılında iş insanı Gürcan Yücel'le nikah masasına oturan ünlü oyuncuyu ekranlarda son olarak 2019'da Her Yerde Sen dizisinde görmüştük.