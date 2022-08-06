800 rakımda deneme amaçlı başladı şimdi 50 ton üretip Antalya'da satıyor

"Oldukça iyi ürün alıyoruz"

Serada yetiştirdikleri domateslerden oldukça iyi ürün aldıklarını söyleyen Özyürek, “7 dönümlük serada ilk 2 yıl süre ile domates yetiştirdik. 2 yıl aradan sonra ise biber denemesi yaptık. Bunda da çok iyi ürün elde etmemizin ardından 5 bin metre kare alanda biber, kalan 2 bin metre kare alanda ise domates yetiştirmeye başladık. Oldukça da iyi ürün alıyoruz” dedi.