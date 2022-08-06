800 rakımda deneme amaçlı başladı şimdi 50 ton üretip Antalya'da satıyor
ANTALYA'da deneme amaçlı 800 rakımda sera kuran vatandaş, yılda tonlarca rekolte elde etmeye başladı.
800 rakımlı Ürünlü Mahallesinde yaşayan Ömer Yazıcı ilk olarak 2017 yılında deneme amaçlı yapmış olduğu 7 dönümlük serada 2 yıl süre ile domates yetiştirdi. Daha sonra ise seranın bir bölümüne deneme amaçlı biber ekti. Bugün ise 7 dönüm seranın 5 dönümünde biber, 2 dönümünde ise domates yetiştiriyor.
Bir sezonda 50 ton ürün: 5 bin metre kare serada bir sezonda yaklaşık 30 ton biber, 2 bin metre kare seradan ise 20 ton domates elde ediyor.
"Oldukça iyi ürün alıyoruz"
Serada yetiştirdikleri domateslerden oldukça iyi ürün aldıklarını söyleyen Özyürek, “7 dönümlük serada ilk 2 yıl süre ile domates yetiştirdik. 2 yıl aradan sonra ise biber denemesi yaptık. Bunda da çok iyi ürün elde etmemizin ardından 5 bin metre kare alanda biber, kalan 2 bin metre kare alanda ise domates yetiştirmeye başladık. Oldukça da iyi ürün alıyoruz” dedi.
Sezonda 20 ton domates
5 mayısta domates ve biber ekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Özyürek, “Domates ve biber haşatımıza 15 Temmuz tarihinden itibaren başladık. Domates haşatımız yaklaşık olarak 2 ay devam edecek. Domatesin dönümünden ortalama 8-10 civarında toplamda ise sezonda 20 ton domates hasadı gerçekleştireceğiz. Domatesleri pazarlama sorunumuz yoktur. Akseki ve İbradı ilçelerinde satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.