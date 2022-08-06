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Otomobil yüklü tırlar gümrükte bekletiliyor iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Otomobil yüklü tırlar gümrükte bekletiliyor iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Sıfır otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddialarına Ticaret Bakanlığı'ndan yazılı açıklamayla yalanlama geldi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır.

Diğer yandan, bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır”.

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