Vermeyince çılgına döndü! Hatay'da akrabası yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı
HATAY'da gece yarısı yaşlı kadına gelen akraba, reddedilince evde dehşet saçtı. Reddedilen akraba, yaşlı kadını tam 34 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının oğlu, 'Annem kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş' dedi.
Olay, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı.
Beraberinde getirdiği iple Düzce’yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce’yi 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce’ye ait para ve altınını alarak kaçtı.
Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce’nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi’ne sevk edildi.