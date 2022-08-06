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Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı! Bakan Soylu'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı! Bakan Soylu'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi. Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu bildirilirken, Emniyet'in özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırması sürüyor.

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Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.

Sarıtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakan Süleyman Soylu'dan telefon

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.

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