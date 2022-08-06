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Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyi, en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre TCMB temmuz ayında 4.1 ton altın aldı. İşte IMF dahil dünyanın en büyük altın rezervleri ve Türkiye’nin listedeki yeri...

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Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

1- ABD

Altın rezervi: 8133 ton

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Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

2- Almanya

Altın rezervi: 3359 ton

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Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası

3- IMF

Altın rezervi: 2814 ton

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