Türkiye'nin altın rezervi ne kadar! Ülkeler arası liste açıklandı işte Türkiye'nin sırası
Dünya Altın Konseyi, en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var?
Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre TCMB temmuz ayında 4.1 ton altın aldı. İşte IMF dahil dünyanın en büyük altın rezervleri ve Türkiye’nin listedeki yeri...
131
1- ABD
Altın rezervi: 8133 ton
231
2- Almanya
Altın rezervi: 3359 ton
331
3- IMF
Altın rezervi: 2814 ton
431