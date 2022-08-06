BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  SPOR

Juventus ve Atletico Madrid maçı güvenlik nedeniyle iptal edildi

Juventus ve Atletico Madrid maçı güvenlik nedeniyle iptal edildi

İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ile İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid arasında İsrail’de oynanması planlanan hazırlık maçı, güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildi.

Abone ol

İspanyol kulübü Atletico Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Maçın organizatörü Comtec Grup, Juventus ve Atletico Madrid, mevcut güvenlik durumu nedeniyle iki ekip arasında 7 Ağustos Pazar günü Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini duyurur." ifadesi kullanıldı.

İtalyan ve İspanyol spor siteleri de sabah saatlerinde İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurması ve sonrasın da yaşananlar nedeniyle bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını, bu nedenle de iki takımın, Tel Aviv'de yapacağı hazırlık maçının riske girdiğini yazmıştı.

İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Baba" krizi çözüldü! Survivor Ogeday Girişken'in aradığı bambaşka biri çıktı
Foto Galeri "Baba" krizi çözüldü! Survivor Ogeday Girişken'in aradığı bambaşka biri çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Singapur'da maymun çiçeği vakaları 15'e çıktı
Singapur'da maymun çiçeği vakaları 15'e çıktı
Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geliyor
Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geliyor
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi açıklaması
Erdoğan'dan çarpıcı 'Akkuyu' çıkışı: Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim Ruslar da etmedi
Erdoğan'dan çarpıcı 'Akkuyu' çıkışı: Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim Ruslar da etmedi
KPSS sorularını MHP çaldırmış sonrasında özgür basını tehdit etmiş
KPSS sorularını MHP çaldırmış sonrasında özgür basını tehdit etmiş
TSK'nın ateş açtığı PKK'nın o anda yaptığına bakın! Hain plan deşifre oldu talimatı o vermiş
TSK'nın ateş açtığı PKK'nın o anda yaptığına bakın! Hain plan deşifre oldu talimatı o vermiş
Giresun'da toplu yemek sonrası 42 kişi hastanelik oldu! İl sağlık müdüründen açıklama
Giresun'da toplu yemek sonrası 42 kişi hastanelik oldu! İl sağlık müdüründen açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KPSS açıklaması: Boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KPSS açıklaması: Boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı
Otomobil yüklü tırlar gümrükte bekletiliyor iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Otomobil yüklü tırlar gümrükte bekletiliyor iddiası! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
18 yaş altı çocuklara korkunç pavyon tuzağı! Müşterilerle cinsel ilişkiye girersen...
18 yaş altı çocuklara korkunç pavyon tuzağı! Müşterilerle cinsel ilişkiye girersen...