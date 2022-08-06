"Baba" krizi çözüldü! Survivor Ogeday Girişken'in aradığı bambaşka biri çıktı
Survivor yarışmasında şampiyonluk yaşayarak adını milyonlara duyuran Ogeday Girişken geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 gündür kayıp olan İsmail Nayman Arık için dua isteyen Girişken'in babası olduğu düşünülen kişi bambaşka çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranılan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı...
İlgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da şampiyonluk sevincini yaşayan Ogeday Girişken geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla paylaşımla denizde kaybolan ve 3 gündür aranan İsmail Nayman Arık için herkesten dua istemişti. Arama ekiplerinin seferber olması üzerine gerçek ortaya çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı...
Survivor yarışmasında şampiyon olması ile adını duyurmuş olan Ogeday Girişken, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla denizde kaybolan ve 3 gündür aranan İsmail Nayman Arık'ı duyurmuştu.
Ogeday Girişken'in paylaşımında "Babam 3 gündür Edremit Körfezi'nde aranıyor! Dualarınızı esirgemeyin lütfen" ifadelerine yer vermesinin ardından gündem oldu. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Yeni bir paylaşımda bulunan Girişken, aranan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı.