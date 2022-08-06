"Baba" krizi çözüldü! Survivor Ogeday Girişken'in aradığı bambaşka biri çıktı

İlgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da şampiyonluk sevincini yaşayan Ogeday Girişken geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla paylaşımla denizde kaybolan ve 3 gündür aranan İsmail Nayman Arık için herkesten dua istemişti. Arama ekiplerinin seferber olması üzerine gerçek ortaya çıktı. Yeni bir paylaşım yapan Girişken aranan kişinin kendi babası olmadığını açıkladı...