Gelini düğünün ortasında döverek öldüren cani damadın cezası belli oldu

2 yıl öce Rusya'yı şoke eden cani Damat davasında verilen ceza belli oldu. Evlendiği gün kıskançlık krizine giren ve gelini düğünün ortasında döverek öldüren adama 18 yıl hapis cezası verildi.

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Rusya'daki bir düğünde karısını davetlilerin gözü önünde döverek öldüren cani damada verilen ceza belli oldu. 18 yıl hapis cezası alan adam pişman olmadığını ve karısının yanlış davrandığını iddia etti. İşte olayın kan donduran detayları...

İmzayı attıktan sadece iki saat sonra kavga etmeye başladılar

Rusya'nın Chik kasabasında yaşanan olayda 35 yaşındaki damat Stepan Dolgikh, imzayı attıktan sadece iki saat sonra karısı Oksana Poludentseva ile tartışmaya başladı.

Davetlilerin gözleri önünde başlayan kavga giderek şiddetlendi ve damat Dolgikh, 36 yaşındaki karısını dövmeye başladı.

Döverek öldürdü, cansız bedeni vadiye attı

Düğündeki görgü tanıklarından biri, damadın gelini düğündeki konuklardan birinden kıskandığı için yumruklamaya daha sonra da tekmelemeye başladığını söyledi.

Baş müfettiş Kirill Petrushin ise olayın kan donduran detaylarını şöyle anlattı:

"Damat davetlilerin gözleri önünde gelini uzun süre dövdü. Gelinin kafasına ve hayati organlarına vuran adam daha sonra saçlarından tuttu ve onu yere fırlattı. Öfkeden gözü dönen adam burada da vurmaya devam etti ve karısının hayatını kaybettiğini fark ettiğinde cansız bedeni alıp bir vadiye attı."

Davetliler: Korktuğumuz için müdahale edemedik

Düğünün konukları olayı dehşet içinde izlediklerini ancak müdahale edemeyecek kadar korktuklarını iddia ettiler.

Davetlilerden birinin güvenlik güçlerini araması ile damat olay yerinde Rus Ulusal Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti: Pişman değilim

Baş müfettiş Petrushin adamın cinayeti itiraf ettiğini ama pişman olmadığını ve karısını 'yanlış davranmakla' suçladığını aktardı.

Hapishanede tanışmışlar

Daha önce de cinayet ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan Dolgikh'in öldürdüğü karısı ile hapishanede mektup arkadaşlığı aracılığı ile tanıştığı öğrenildi.

Gelinin arkadaşları Oksana'nın damadın sabıkalı olduğunu bildiğini ancak onu iyileştirebileceğine inandığını anlattı ve "Onu gerçekten çok sevdi, serbest bırakılmasını dört gözle bekliyordu." dediler.

Düğün gününde katledilen talihsiz kadının bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.