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Göztepe, Fenerbahçe'den 3 ismi kiralamak istiyor

Göztepe, Fenerbahçe'den 3 ismi kiralamak istiyor

Fenerbahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna katan Göztepe, Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya'yı da kiralamak istiyor

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe transferde işbirliği yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-lacivertlilere kiraladı. Fenerbahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe'nin 3 oyuncu daha istediği bildirildi.

Göztepe yönetiminin Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilendiği ifade edildi. Üç futbolcuyu da kiralamak için Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Göztepe'nin önemli mesafe katettiği vurgulandı. Fenerbahçe teknik ekibinin de Tiago, Burak ve Muhammed'in deneyim kazanmaları için oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi.

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