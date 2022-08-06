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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonrası maddi hasarın meydana geldiği Balıklı Rum Hastanesi'ne ilişkin bir açıklamada bulundu. Yangının yaşandığı gün olay yerinde bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Başhekimle görüşmüştüm, bugün de vakfın başkanı beni aradı. Kendisiyle aynı duygularımı paylaştım. Hafta içi bir görüşme yapacağız." dedi.

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 Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu burada  gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:

"Balıklı Rum Hastanesi hafta içinde kötü bir yangın geçirdi. Yangın günü oradaydım. Dün de heyetimizi yolladım. Genel Sekreter'imiz ve yardımcılarını. Hasar tespitleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına yaklaşık 150 yıldır şifa dağıtan böyle bir merkezin varlığına katkı sunma adına hazır olduğumuzu bütçemizle ve bütün katkılarımızla hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. Başhekimle görüşmüştüm, bugün de vakfın başkanı beni aradı. Kendisiyle aynı duygularımı paylaştım. Hafta içi bir görüşme yapacağız. Üzerimize hangi vazife düşüyorsa da yerine getireceğiz. Büyük geçmiş olsun. Can kaybı olmaması hepimizin en çok sevindiği şey.”

İmamoğlu'na temas ve ziyaretleri esnasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber eşlik etti.

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