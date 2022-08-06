Erdoğan'dan çarpıcı 'Akkuyu' çıkışı: Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim Ruslar da etmedi

RUSYA Soçi'deki Putin görüşmesi sonrası yurda dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rus şirketi ROSATOM’ın yarı yarıya ortak olduğu Türk şirketi IC İçtaş'taki çalışmalarını durdurmasına yönelik soruya ilişkin açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik Soçi zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus şirketi ROSATOM’ın yarı yarıya ortak olduğu Türk şirketi IC İçtaş'taki çalışmalarını durdurmasına yönelik soruya ilişkin şunları söyledi:

Erdoğan açıklamasında "Tabii böyle bir konuyu görüşmemek olamaz. Görüştük. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkemizin enerji stratejisi içinde ayrı bir öneme sahip. Akkuyu’nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. Bu hususları, Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. ‘25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı’ gibi ifadeler söyleniyor.

"Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim Rus tarafı da kabul etmiyor"

Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta Mersin Taşucu’nda Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurlamaya gittiğimde aynı gün oradan Akkuyu’ya geçeceğim. Akkuyu’daki çalışmaları yerinde, bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin’e oradaki gelinen durumu aktaracağım, söyleyeceğim. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Yani onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar." ifadelerini kullandı.