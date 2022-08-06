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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geliyor

Galatasaray 35 yaşındaki Dries Mertens'i kadrosuna katıyor. Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Öte yandan Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Lucas Torreira da Mertens ile aynı uçakta olacak.

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Galatasaray, Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Mertens'in bu akşam uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.

Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetim, orta sahada görev yapan Lucas Torreira ile de 4 yıllık anlaşma sağladı. Uruguaylı futbolcunun sözleşme imzalamak üzere Mertens ile aynı uçakta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor

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