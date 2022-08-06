Galatasaray'dan bir taşla iki kuş! Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geliyor

Galatasaray 35 yaşındaki Dries Mertens'i kadrosuna katıyor. Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Öte yandan Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Lucas Torreira da Mertens ile aynı uçakta olacak.

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Galatasaray, Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Mertens'in bu akşam uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.

Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetim, orta sahada görev yapan Lucas Torreira ile de 4 yıllık anlaşma sağladı. Uruguaylı futbolcunun sözleşme imzalamak üzere Mertens ile aynı uçakta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor