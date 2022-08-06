MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak." denildi.

Ayrıntılar gelecek...