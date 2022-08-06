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Son 6 ayın en düşük seviyesi! Araç sahiplerine müjde çifte indirim geldi motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Son 6 ayın en düşük seviyesi! Araç sahiplerine müjde çifte indirim geldi motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.

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Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. Son 6 ayın en düşük seviyelerini gören Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 4 Ağustos günü 93,72 dolara kadar geriledi.

Bununla birlikte motorine ve benzine eş zamanlı büyük bir indirim geldi. İndirimler bugün itibarı ile geçerli olacak. Buna göre, benzine 2.23 TL, motorine ise 1.15 TL indirim yapıldı.

Litre fiyatı ne kadar oldu?
İndirimlerin ardından benzin fiyatlarının İstanbul'da 20,02 TL, Ankara'da 20,15 TL, İzmir'de 20,14 TL olması bekleniyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,33 TL'ye, Ankara'da 23,44 TL'ye, İzmir'de 23,46 TL'ye gerileyecek.

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