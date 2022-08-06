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TSK'nın ateş açtığı PKK'nın o anda yaptığına bakın! Hain plan deşifre oldu talimatı o vermiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TSK'nın ateş açtığı PKK'nın o anda yaptığına bakın! Hain plan deşifre oldu talimatı o vermiş

PKK terör örgütü üst yönetiminin Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtının durdurulması, Türkiye ile TSK aleyhine propaganda yapılması maksadıyla uyguladığı senaryo ortaya çıkarıldı. Üs bölgesine PKK’nın yaptığı saldırıya karşı ateş açıldığı sırada örgütün piknik yapan sivil halka ateş açtığı, bu saldırının da Türk askerine mal edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

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Kuzey Irak'ta TSK'nın Pençe Harekât bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz'da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı.

PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirmiş, 33 sivil de yaralandı. PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

Eylem talimatı Fehmi Atalay'dan

Alınan bilgiye göre, eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Bu Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil
Yapılan hain planın Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor.

Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

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