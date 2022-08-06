Mahkemeden İsmail Türüt'ü şok eden karar! Eski eşine adeta servet ödeyecek
İsmail Türüt mal paylaşım davasını kaybetti. 10 yıl önce ayrıldığı iki çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Morgül'e 500 bin TL tazminat ödeyecek.
Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt 10 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe Morgül tarafınan mal paylaşım davası açıldı. Davayı kaybeden ünlü türkücünün iki çocuğunun annesi eski eşine ödeyeceği tazminatın miktarı dudak uçuklattı.
İsmail Türüt'ün 10 yıl önce boşandığı Ayşe Morgül, açtığı mal paylaşımı davasını kazandı. Mahkeme İsmail Türüt’ün 250 bin TL maddi, 250 bin TL manevi tazminat vermesini hükmetti.
Ayşe Morgül, avukatı aracılığıyla İsmail Türüt’e mal paylaşımı davası açtı. Dava dilekçesinde, çiftin evlendiği tarihte İsmail Türüt’ün Karadeniz yöresinde tanınan yerel bir sanatçıyken 1997-1998 yıllarında İbrahim Tatlıses’in de yardımı ile tanınmaya başladığı ve çıkış yakaladığı anlatıldı.
Dilekçede Ayşe Morgül’ün, Türüt’ün sahne kostümlerinin temizlenmesi, ütülenmesi ve düzenlenmesi, kişisel bakımının yapılması, sosyal çevresinin organize edilmesi gibi bir sanatçının ancak profesyonel olarak alabileceği hizmeti kendisine karşılık beklemeksizin sunduğu belirtildi.