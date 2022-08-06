Mahkemeden İsmail Türüt'ü şok eden karar! Eski eşine adeta servet ödeyecek

Dilekçede Ayşe Morgül’ün, Türüt’ün sahne kostümlerinin temizlenmesi, ütülenmesi ve düzenlenmesi, kişisel bakımının yapılması, sosyal çevresinin organize edilmesi gibi bir sanatçının ancak profesyonel olarak alabileceği hizmeti kendisine karşılık beklemeksizin sunduğu belirtildi.