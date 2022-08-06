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Erzurum'da serinlemek isteyişi annesinin canına mâl oldu

Erzurum'da serinlemek isteyişi annesinin canına mâl oldu

ERZURUM'da serinlemek için nehre giren oğlu boğulma tehlikesi geçiren anne, evladını kurtardı ancak kendisi akıntıya kapıldı. Bir süre sonra, suda kaybolan talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesinden geçen Aras Nehrinin kenarında piknik yapan Düztaş ailesinin çocukları, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı.

Oğlu Muhammet Lütfi Düztaş’ın (13) boğulduğunu fark eden baba Emrah Düztaş ve anne Asuman Düztaş suya atlayarak çocuklarını kurtardı, ancak anne Asuman Düztaş akıntıya kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma arama kurtarma ekibi, Horasan ilçe itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra nehirde kaybolan annenin cansız bedenine ulaştı. Acı olayda annenin cesedi ekipler tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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