Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden kaçıyor

Yabancıların rağbet ettiği Antalya'da yüksek bedellerle tuttukları kiralık evleri, sözleşmeleri dolmadan terk ettikleri haberleri gündeme gelmeye başladı.

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Türkiye genelinde konut fiyatları ve kiraları arttı. Ancak bu yüksek kiraların düzenli olarak ödenmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Piyasaya, ev sahiplerinin yaşadıkları bu mağduriyetten ötürü kiraları düşüreceklerine dair beklenti hakim.

Antalya'da yerliye ev verilmiyordu

Antalya'da ise Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daha büyük bir göç söz konusu oldu. Antalya içinde oturan ev sahipleri kırsala taşınarak evlerini gelen yabancılara yüksek bedellerle kiraladılar. Öyle ki Antalya'da yabancıların verdiği yüksek kiralar fazlasıyla cazip gelmiş ve tüm şehirde "yerliye ev yok" anlayışı yaygınlaşmıştı.

"Adliyeler yüksek kira davalarıyla dolu"

Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, kendi şehirlerinde yaşananları, "Ev sahiplerine 'yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz’ dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar bugün gerilere çekildi, olması gereken fiyatlara geldi ve şu anda balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor." şeklinde özetledi.

"Fahiş fiyatlara verilen kiralık evlerde, ödeme sorunu baş gösterdi"

Antalya’da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlara verilen kiralık evlerde, ödeme sorunu baş gösterdi. Fazla kira ücreti verdiklerini öğrenen yabancılar ya kira vermez ya da indirim beklerken, birçok ev sahibinin mahkemelik olduğunu ifade eden İsmail Çağlar, “5-6 ayın sonunda bugün yüksek fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor.” dedi.

Antalya'da 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin liraya çıkmıştı

Özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı.

"Mağduriyetler başladı"

Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar kiracıların kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi.

"Yabancı, yabancıyı kandırdı"

Pandemi döneminde Antalya’da inşaatların durma noktasına gelmesine rağmen kente tüm dünyada göçlerin devam ettiğini belirten Çağlar, “Dünyada ve Türkiye’de birçok ilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya'ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı.

Yabancılar kirayı artırınca Türk vatandaşları da onları takip etti

Bunu gören Türk vatandaşları da 'Benim ev neden 2 bin lira, onunki niye 30 bin lira diye diyerek fiyatları arttırdılar.” dedi.

"Balon patladı"

Fiyatların arttırılmaması noktasında tüm emlakçıları ve mülk sahiplerini uyardıklarını hatırlatan Çağlar, “Ev sahiplerine 'Yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz’ dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı.

Bunu biz zamanında söylemiştik. Eski rakamlarına düşmez ama 4-5-6 bin fiyatlarında evler seyreder.” diye konuştu.

"Fiyatlar çok düşmez, normal seyrine girer"

Türk vatandaşlarından önce yurt dışından gelen mülk alan ve burada yerleşik yaşayan yabancıların, vatandaşlarına fahiş fiyat uyguladığını aktaran Çağlar, “Yerleşik yaşayanlar, savaş bölgesinden gelenleri kandırdı, dolandırdı. Şimdi onlar da öğrendi kandırıldıklarını. 'Ben 6 ay ödemişim aslında bir iki senelik fiyat ödemişim, para vermiyorum’ diyor. Bu durumlar başladı. Aynı apartmanda yan yana olan dairelerin biri 3 bin liraya, diğeri 30 bin liraya kiraya verildi. Bunun bir ortası olması lazımdı. Yabancı kiracılar bunu öğrendi ve durum patladı. Bundan sonra balonun bir daha şişeceğine inanmıyorum. Normal seyrinde yıllardır gittiği gibi gideceğini tahmin ediyorum. Antalya’da fiyatlar çok da aşağı düşmeyecektir, normal seyrinde devam edecektir. Normal bir seviyede gitmesi lazım.” dedi.

"Böyle olacağı belliydi"

Ev sahiplerine bu fahiş kiralar noktasında hep telkinlerde bulunduklarını hatırlatan Çağlar, “Azı bulmadan çoğu bulamazsın. Bu insanlar birden çoğa tamah edince elindekinden de oldu. Şimdi zorla insanları dışarı çıkaramıyorsunuz. Kiracıların hakları çok şu an, çıkaramayınca mağdur oluyorsunuz. Eskiden kiracıydı, şimdi ev sahipleri mağdur oldu ama kendileri istedi. Biz bu konuda uyardık. Enflasyona göre olması lazım, 3 bin liralık evi 30 bin liraya verdiler, yazıktır günahtır. Olacağı belliydi.” ifadelerine yer verdi