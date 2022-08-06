Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilişim Vadisi'nde TOGG'u test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi'nde yerli otomobil TOGG'u test etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da direksiyon koltuğuna oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosya medyadan yaptığı paylaşımda "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî..." ifadelerini kullandı.
Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî... 🇹🇷 pic.twitter.com/aBxqudUyPH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2022