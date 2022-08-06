BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilişim Vadisi'nde TOGG'u test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilişim Vadisi'nde TOGG'u test etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi'nde yerli otomobil TOGG'u test etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da direksiyon koltuğuna oturdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosya medyadan yaptığı paylaşımda "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî..." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden kaçıyor
Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden kaçıyor
AK Parti'den YAŞ'ı eleştiren muhalefete tepki geldi
AK Parti'den YAŞ'ı eleştiren muhalefete tepki geldi
Erzurum'da serinlemek isteyişi annesinin canına mâl oldu
Erzurum'da serinlemek isteyişi annesinin canına mâl oldu
A101 79 bin TL'ye tekne satıyor! İndirimli katalog ürünü sosyal medyada gündem oldu
A101 79 bin TL'ye tekne satıyor! İndirimli katalog ürünü sosyal medyada gündem oldu
Son 6 ayın en düşük seviyesi! Araç sahiplerine müjde çifte indirim geldi motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Son 6 ayın en düşük seviyesi! Araç sahiplerine müjde çifte indirim geldi motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Bulgaristan, Mig-29 savaş uçağı için Polonya ile müzakerelere başladı
Bulgaristan, Mig-29 savaş uçağı için Polonya ile müzakerelere başladı
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Partili oldu
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça İYİ Partili oldu
MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı
MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek gemi İstanbul'a ulaştı
Juventus ve Atletico Madrid maçı güvenlik nedeniyle iptal edildi
Juventus ve Atletico Madrid maçı güvenlik nedeniyle iptal edildi
Singapur'da maymun çiçeği vakaları 15'e çıktı
Singapur'da maymun çiçeği vakaları 15'e çıktı