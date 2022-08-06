Galatasaray, Torreira ve Mertens'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Mertens ile görüşmelere başlandı

Galatasaray, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Özel uçakla İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi.

Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı.

Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek.

Galatasaray, her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek.