Bakan Soylu'dan 2023 açıklaması: O akşam Erdoğan'ın önünde diz çökecekler

2023 seçimlerine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Amerika'dan ve Avrupa'dan çelme takmaya çalışanlar olduğunu belirterek, "O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi de tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz ve huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Soylu, Kocaeli'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.

"O akşam Erdoğan'ın önünde diz çökecekler"

Kocaelililere, "2023'e hazır mısınız?" diye soran Soylu, "Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin; 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan, Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar, Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; bu ülkede iktidar olmak değildir sadece, şehir hastaneleri, bölünmüş yolları yapmak değildir sadece." diyerek, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; İHA ve SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek 100 yılın altyapısını kurduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Gıda krizi için, Ukrayna-Rusya savaşının durması için Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok. Milletimizin sevgisine, gücüne ihtiyacımız var. PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi de tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz ve huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 2023'e hazır mısınız? Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? 2123'ün Türkiye'sini gelecek nesillerimize bırakmaya hazır mısınız?"