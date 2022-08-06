Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen kendi çatının altındakini düşün. Bizim mücadelemiz nettir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

İki yıllık bir aradan sonra Kocaelilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nin, ülkeye ve millete hizmet mücadelelerinde hep yanlarında olduğunu kaydederek, “Biz de Kocaeli’ni geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak, daha müreffeh hale getirmek için her türlü desteği verdik, veriyoruz” dedi.

“Yerle yeksan olan Kocaeli’ni yeniden ayağa kaldırdık”

17 Ağustos 1999 tarihli, merkezi Kocaeli olan büyük depremi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Sakarya’ya kadar geniş bir alanı etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yâd ederek, “Hükûmetlerimiz döneminde, hem depremin izlerini ortadan kaldırmak hem daha güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkânları seferber ettik. Yerle yeksan olan Kocaeli’ni yeniden ayağa kaldırdık” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bugün Kocaeli, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle ülkemize en çok katkıyı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor. İnşa ettiğimiz ve Marmara’nın etrafını çepeçevre saran otoyollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, limanlarla, bölünmüş yollarla, toplu konut projeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Kocaeli, tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üstüne destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında, yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da kendini hızla geliştiriyor.”

“Biz milletimizle yoldaş olduğumuz için hak yolundan, hizmet yolundan, eser yolundan asla şaşmadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, şu veya bu emperyalist güçleri yoldaş kılanlar ise kesinlikle milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamış, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır” değerlendirmesinde bulundu.

“Milletimizle gönül bağımızı tahkim ederek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına başladık”

Attıkları her adımda, siyasetçisinden sözde aydınına pek çok kesimden serzenişler işittiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “ Mesela diyorlar ki, ‘Suriye’de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız, başımıza şu felaketler gelir.’ Mesela diyorlar ki, ‘Akdeniz’de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız, başımıza şöyle çoraplar örülür.’ Mesela diyorlar ki, ‘Kafkasya’da güç dengelerine dikkat etmeden destekler verirseniz, başımız çok ağrır.’ Mesela diyorlar ki, ‘Ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız, başımıza taş yağar.’ Ülkenin ve milletin menfaatine her konuda birileri, vekâlet ettikleri kimlerse, onlar adına benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar. Peki, biz ne yaptık? Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve Anadolu’daki bin yıllık varlığımızdan aldığımız ilhamla, ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri halka halka çözerek, sırtımızdaki kamburları dirhem dirhem atarak, milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına başladık.”

"Önce haddini bileceksin"

Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir.

İşte bu meydanda resmi rakam 70 bin kişi var. Türkiye'ni gelişmesinden rahatsızlık duyan iç ve dış çevrelerinde hepsi de şimdi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar.

6'li masaya tepki

Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, farklı kimliklerle etrafında doluşturdukları 5.kol elemanları, kimliksiz siyaset tüccarları... Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkarabilecek kapasitede görüyorum. 2023'ten de zaferle çıkacağız.