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Burak Yılmaz siftah yaptı ama Ajax galip ayrıldı

Burak Yılmaz siftah yaptı ama Ajax galip ayrıldı

Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz ilk resmi maçında sonradan oyuna girip frikikten topu filelere yolladı.

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Milli yıldız Burak Yılmaz, Hollanda kariyerine hızlı başladı.

Eredivisie'nin açılış haftasında Burak Yılmaz'lı Fortuna Sittard son şampiyon Ajax'ı konuk etti.

Ev sahibi 6. dakikada Paul Gladon'un golüyle 1-0 öne geçip ilk yarıyı üstün tamamlarken Ajax ikinci yarıda üst üste goller buldu. 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey, Amsterdam ekibini 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Burak Yılmaz sonradan girip frikikten attı

37 yaşındaki Burak Yılmaz karşılaşmaya 66. dakikada dahil olurken ev sahibi ekip bitime dakikalar kala orta mesafeden frikik kazandı.

Frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz net bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu golle skor 3-2'ye gelirken son düdüğün ardından Ajax sahadan galip ayrıldı.

Burak Yılmaz, Eredivise'de çıktığı ilk maçta sonradan oyuna girip 21 dakika sonra frikikten gol hesabını açtı.

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