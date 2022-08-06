Burak Yılmaz siftah yaptı ama Ajax galip ayrıldı

A101 79 bin TL'ye tekne satıyor! İndirimli katalog ürünü sosyal medyada gündem oldu

TSK'nın ateş açtığı PKK'nın o anda yaptığına bakın! Hain plan deşifre oldu talimatı o vermiş

Son 6 ayın en düşük seviyesi! Araç sahiplerine müjde çifte indirim geldi motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?