FETÖ'cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra yurtdışına kaçan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, resmen ABD vatandaşı oldu

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2016’da hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu. Kalkışmanın ardından bir kısım FETÖ’cü yurtdışına kaçtı.

Deniz Kuvvetleri’ne 90’larda yerleşmiş ve "ihanet albümü" denilen 1997 Deniz Harp Akademisi albümünde yer alan 10 FETÖ’cüden üçü firari durumda.

ABD vatandaşı oldu

O firari FETÖ’cülerden biri olan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, 2 Ağustos’ta ABD vatandaşı oldu.

Sosyal medya hesabında "Hayatımda yeni bir devre... Artık yeni bir bayrağım var" şeklinde mesaj paylaşan ve ABD bayraklı fotoğrafını yayınlayan Koç, sosyal medyada alay konusu oldu.

"O artık resmen Amerikan malı"

"O artık resmen Amerikan malı oldu" diyen vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasının bir üyesi olan Koç'la dalga geçti.

FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor

ABD’de yaşayan Mustafa Koç, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor.

O 10 FETÖ’cüden 7’si tutuklu durumda

1997 Deniz Harp Akademisi albümünde yer alan diğer 3 FETÖ’cü ise firari durumda yurt dışında bulunuyor:

Deniz Kuvvetleri Plan Prensiplere Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı. Darbe başarılı olsaydı Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı.