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Galatasaray'dan Kluivert ve Belotti girişimi
Hollandalı kanat oyuncusu Kluivert için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray, İtalyan golcü Andrea Belotti ile de ilgileniyor.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Antalyaspor maçı ile merhaba diyecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kluivert için kollar sıvandı
Sarı-Kırmızılılar, Mertens ve Torreira'nın ardından İtalya'dan bir yıldızı daha getirmek için kolları sıvadı. Aslan, Roma'nın genç yıldızı Justin Kluivert'ı kiralamak için teklif yaptı.
Belotti'ye de ilgi var
Transfer dönemi kapanmadan santrafor mevkiine de transfer yapmak isteyen Cimbom, İtalyan golcü Belotti'yi gündemine almış durumda.