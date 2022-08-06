Şehit Reşat Ergin'in yaptığı paylaşım yürek burktu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütünün taciz ateşiyle şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin (27), memleketi Manisa’nın Gördes ilçesinde toprağa verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ta yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonunda dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, memleketi Gördes’in Boyalı Mahallesi’nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ergin için Boyalı Mahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehide son veda...

Cenazeye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Tamer Akkal, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri ve sivil erkan ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin babası ayakta durmakta zorlandı

Cenazede şehidin babası Erhan Ergin ayakta durmakta zorlanırken, anne Gülşah ve şehidin kız kardeşi Fatma Ergin, sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans içerisinde cenazeye takip etti.

İHA'nın aktardığına göre Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’in naaşı, Boyalı Mahallesi Kabristanlığı'na defnedildi.

Sosyal medyasındaki mesaj yürekleri dağladı

Öte yandan şehidin sosyal medya sayfasına 2013'te yazdığı "Bir gün annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım." şeklindeki paylaşımı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.