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Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi

Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Gaziantep FK yenişemedi: 1-1. Ev sahibi Sivasspor'un golünü 64. dakikada penaltıdan Max Gradel, konuk Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada frikikten Alexandru Maxim attı.

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Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da sezona 1'er puanla başladı. Ev sahibi Sivasspor'un golünü 64. dakikada penaltıdan Max Gradel, konuk Gaziantep FK'nın golünü ise 22. dakikada frikikten Alexandru Maxim attı.

Maçtan önemli anlar
9'uncu dakikada Kerem'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin sağ çaprazdan şutunu kaleci Günay çeldi. 

22'nci dakikada sağ çaprazda Markoviç'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maxim kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Muammer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

36'ncı dakikada sağ kanattan Kerem içeriye ortaladı, uygun durumdaki Goutas istediği kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti.

53'üncü dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında solda buluşan Gradel ceza alanına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

61'inci dakikada soldan Gradel'in ortaladığı topa geriden gelen Yatabare vurdu, kaleci Günay çıkardı. Dönen topa Ulvestad şutunu çekti, savunmada Hanousek eliyle müdühele edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

64'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gradel, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

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