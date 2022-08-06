BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi

Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Abone ol

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde etkili olmaya çalışan PKK/PYD unsurlarının bir tuzağı daha boşa çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

"Bombalı saldırı engellendi, 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı"
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi
Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi
Şehit Reşat Ergin'in yaptığı paylaşım yürek burktu
Şehit Reşat Ergin'in yaptığı paylaşım yürek burktu
Galatasaray, Torreira ve Mertens'i KAP'a bildirdi
Galatasaray, Torreira ve Mertens'i KAP'a bildirdi
FETÖ'cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu
FETÖ'cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu
Bakan Soylu'dan 2023 açıklaması: O akşam Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Bakan Soylu'dan 2023 açıklaması: O akşam Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Burak Yılmaz siftah yaptı ama Ajax galip ayrıldı
Burak Yılmaz siftah yaptı ama Ajax galip ayrıldı
Beşiktaş Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Kayserispor maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e uyuşturucuyla mücadele tepkisi
Trump'tan Pelosi'ye: Tayvan'da ne yapıyordun?
Trump'tan Pelosi'ye: Tayvan'da ne yapıyordun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilişim Vadisi'nde TOGG'u test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilişim Vadisi'nde TOGG'u test etti