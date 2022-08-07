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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. Saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 203 olduğu açıklandı.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Hedefleri vurmaya devam ettiğini belirten ordu, Gazze’ye saldırı nedeniyle İsrail içinde "özel durum" ilan etti.

İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cebaliye mülteci kampına saldırı düzenlediği açıklandı.

İsrail sivilleri hedef aldı
Yetkililer saldırı nedeniyle 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah şehrinde, İsrail güçlerinin bir eve düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı 24'e çıktı
Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’sı çocuk olmak üzere 24’e, yaralı sayısının ise 203’e yükseldiğini açıkladı.

İsrail kentleri vuruldu
Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerinin roketlerle vurulduğunu duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki sahil kenti Askalan (Aşkelon) ile Tel Aviv, Sderot ve Aşdod kentlerine büyük roketler atıldığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

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