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DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek arasında canlı yayında kavga çıktı

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek canlı yayında gerginlik yaşadı. Sunucu Pınar Ardor, kendi programında yaşanan Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek gerginliğiyle ilgili konuştu.

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TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında gergin anlar yaşandı. Programın bugünkü konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.

"Bırak bu işleri"
Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

Stüdyodakiler ne yapacağını bilemedi
Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu. Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

Pınar Ardor: Darp var
Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti. Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.

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