BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da suç makinesi polisten kaçmak isterken canından oldu

Hırsızlık suçundan 20’e yakın kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 1’inci kattan beton zemine düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20’e yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36) isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti.

Şahıs, polisten kaçmak istediği esnada 1’inci kattan beton zemine düştü. Yaralanan şüpheli için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan transfer şov! Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi
Galatasaray'dan transfer şov! Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi
Manisa'da orman yangını: Havadan müdahale sürüyor
Manisa'da orman yangını: Havadan müdahale sürüyor
Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek arasında canlı yayında kavga çıktı
DP'li milletvekilli Enginyurt ve gazeteci Şimşek arasında canlı yayında kavga çıktı
MSB'den tahıl gemilerine ilişkin açıklama geldi
MSB'den tahıl gemilerine ilişkin açıklama geldi
Beşiktaş Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle yıktı
Beşiktaş Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle yıktı
Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi
Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi
Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi
Sivasspor ile Gaziantep FK zorlu mücadelede yenişemedi
Şehit Reşat Ergin'in yaptığı paylaşım yürek burktu
Şehit Reşat Ergin'in yaptığı paylaşım yürek burktu
Joe Biden'ın son koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Joe Biden'ın son koronavirüs testinin sonucu belli oldu