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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını kaç parti destekleyecek? CHP kurmayları sayıyı açıkladı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını kaç parti destekleyecek? CHP kurmayları sayıyı açıkladı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı resmi olarak açıklanmasa da Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı biliniyor. CHP kurmayları ittifakın dışında da kaç partinin destek vereceğine dair nabız yoklamalarına başladı.

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CHP'li kurmaylar, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını destekleyecek parti sayısının 13'ü, hatta 15'i bulabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala gözler, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde altılı masadaki partilerin dışında muhalefet cephesindeki diğer partilerin desteğinin de mutlaka aranacağına işaret ediliyor.

HDP'yle görüşme önem kazanıyor
Bu süreçte 'Ortak cumhurbaşkanı adayını 27 Eylül’de açıklanan tutum belgesindeki ilkeler doğrultusunda müzakere etmeye hazır olduğunu' duyuran HDP ile görüşme ayrıca önem taşıyor.

Aday belirleme sürecinde Meclis’in üçüncü partisi konumundaki HDP ile görüşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak bunun takvimi ve şeklinin şu an belli olmadığı ifade ediliyor.

Adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü hatta 15'i bulabilir
Yine kulislere göre altılı masa adayı, adının açıklanmasının ardından diğer muhalefet partilerinden de destek isteyecek. CHP’li kurmaylar “Masa altıda kalabilir ama adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü, hatta 15’i bulabilir” diyor.

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