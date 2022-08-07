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2022 Masterchef ana kadroya giren isimler listesi kimler var?

2022 Masterchef ana kadroya giren isimler listesi kimler var?

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim netlik kazandı. Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) yapımı ile zorlu bir mücadeleye giren yarışmacılar için geri sayım sona erdi. Peki, MasterChef'te son önlüğün sahibi ve final turu kazananı kim olacak? İşte 6 Ağustos Cumartesi MasterChef'te 6. son önlüğün sahibi...

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MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı sona erdi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Ağustos Cumartesi günü 6. önlüğün sahibi belli oldu. Birbirinden lezzetli ve yaratıcı tabakları şeflere sunarak kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan biri ana kadroya girecek altıncı yarışmacı olmaya hak kazanacak. İşte detaylar...

Kadroya giren son isim kim oldu: MasterChef'te yarışma heyecanı sona erdi. Ana kadroya giren altıncı isim ise Melih oldu

Kimler ana kadroya girdi: Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. haft

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