Müge Anlı yeni sezon tarihi ne zaman başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Müge Anlı'nın sunculuğunu üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finaline girmişti. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programının 15.sezonunun ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. İşte, Müge anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi...

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Müge Anlı yeni sezon tarihi programı severek takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 15.bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi...

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz sezon Ağustos ayı sonunda başlayan Müge Anlı ie Tatlı Sert programının yine Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında seyircisinin karşısında olacak.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla farklı kanallarda devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı'nın 2008'de boşandığı gazeteci Burhan Akdağ'dan 1 kızı var.