Koronavirüste vaka sayıları ürkütücü boyutta! Çift maske bile işe yaramaz uzmanlar uyardı

Koronavirüs salgını Kurban Bayramı sonrası daha da katlanarak artmış durumda. Sağlık Bakanlığı kişisel tedbirlerin alınması önerisi verse de maske takmaya geri dönen kişi sayısı çok az. Böyle olunca uzmanlar çift maskenin bile işe yaramayacağını söylüyor.

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Bir ay öncesine göre 14 günlük koronavirüs vaka sayısı 16 katına, 14 günlük ölüm sayısı 7 katına çıkmış durumda. Uzmanlar uyarıyor: Herkes takmıyorsa sizin çift maske takmanız bile virüs bulaşmasını engelleyemez.

Kovid-19 salgınında altıncı dalganın etkisi devam ederken, virüs neredeyse her evin kapısını çalmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, bir ay öncesine göre 14 günlük vaka sayısı 16 katına, 14 günlük ölüm sayısı 7 katına çıkmış durumda. Haftalık vaka sayısı yüzde 61 artarken, haftalık ölüm oranı da yüzde 64 arttı.

Omicron’un alt varyantı olarak tanımlanan BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hız ve riskinin de diğer varyantlardan çok daha yüksek düzeyde olduğunu belirten uzmanlar bizzat yaşadıkları örnekler üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyorlar.

Toplu taşımada maske

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, kapalı ortamlarda maske takmayanlar nedeniyle tam aşılı ve maskeli kişilere bile virüs bulaştığını belirtirken, “Annem, uçak yolculuğunda ve havaalanındaki maskesizler nedeniyle 2.5 yıl sonra Kovid oldu. 4 doz aşılı ve çift maskeli olmasına rağmen virüsle tanıştı. Annem, aşılı olduğu için hastalığı hafif atlatmış durumda ancak risk gruplarını korumamız için kapalı alanlar ile toplu ve şehirlerarası taşımada mutlaka maske zorunluluğu getirilmeli. Aksi halde riskli gruplardaki virüs yayılım ve ölüm oranları artacaktır” dedi.