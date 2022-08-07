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Antalya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Antalya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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