TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den kermeslerle ilgili çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kermeslerin bir sistem altına alınması, herkese kermes yapma izni verilmemesi gerektiğini belirtti.

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, okulların kapanmasının ardından denetimsiz kermeslerin arttığını savundu.

Kermeslerin, ürün çeşitliliği sebebiyle esnafla yarışır hale geldiğini belirten Palandöken, "Yasal süresini aşarak vergisiz ve denetimsiz faaliyet gösteren kermesler, esnaf ve sanatkarımız açısından haksız rekabet oluşturmaya başladı." ifadesini kullandı.

Palandöken, Kovid-19 salgını sonrası dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olan esnafın uzun süren kermeslerden olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Kermeslerde satılan ürünlerin denetiminin yapılmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kanuna göre kermes yapmak için verilen yasal süre 3 gündür. Fakat kermesler aylarca sürüyor. Biz kermeslere karşı değiliz, aksine hayır için yapılan kermeslere esnaf olarak destek de veriyoruz. Çünkü paylaşmak, yardımlaşmak Ahilik kültürü altında yetişmiş esnafın genlerinde var. Bizim karşı olduğumuz şey kermes adı altında yapılan, esnafı zor durumda bırakan ticari faaliyetler. Kermesler bir sistem altına alınmalı, herkese kermes yapma izni verilmemeli. Ayrıca kermeslerde toplanan gelirlerin yerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda da herkes dikkatli olmalı."