Aysun Kayacı kiminle evli eşi Efe Kapancı ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Bir dönem Türkiye'de mankenlik ve oyunculuk yapmış Aysun Kayacı yıllar sonra Bodrum'da kızı ile görüntülendi. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı'nın son halini görenler hamile sorusunu sordu. Karnını tuttuğu ve biraz kilo aldığı görünen Aysun Kayacı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eş, Efe Kapancı ve çocukları kimdir?

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Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu olan Aysun Kayacı yıllar sonra tatil için yeniden Türkiye'ye döndü ve Bodrum'da görüntülendi. Kızı ve ile plajda objektiflere yakalanan 43 yaşındaki Aysun Kayacı'nın son halini görenler acaba hamile mi sorusunun yanıtını araştırdı. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı bir dönem söylediği 'dağdaki çoban ile benim oyum bir mi' sözleri ile infial yaratmıştı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen, ardından da podyumların ve ekranların aranılan ismi haline gelen Aysun Kayacı, uzun süre sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaşamının büyük kısmını İngiltere'de sürdüren bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu, Bodrum'da görüntülendi. 43 yaşındaki Kayacı, önceki gün Gündoğan'daki bir plajdaydı.

Aysun Kayacı son hali: Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark etti. Şaşkınlığı gizleyemeyen Kayacı, objektiflere böyle yansıdı.

Aysun Kayacı kimdir: Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. 1997 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında Sedef Avcı ve Deniz Barut'un ardından 3. oldu.

Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve dönemin popüler dizilerinden "Zehirli Çiçek"te rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülüne layık görüldü. 2005 yılında "Çat Kapı", 2006 yılında "Doktorlar", 2007 yılında "Sessiz Gemiler" adlı dizilerde rol aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı.

Sözleri olay olmuştu: 2008'de sunuculuğunu üstlendiği "Haydi Gel Bizimle Ol" adlı programda, “Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çobanla' benim oyum eşit mesela, niye? Ayrıca benden de 10 kat fazla araştıran insanlar da var." sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Bu sözleri yüzünden Kayacı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kayacı, yıllar sonra yaptığı açıklamada, "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" demişti.