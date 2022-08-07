BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  EKONOMİ

TPAO 5 sahada petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı

TPAO 5 sahada petrol arayacak Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), çeşitli illerdeki 5 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi.

Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yeni keşifler aranıyor
Enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamak için Mavi Vatan'ın yanı sıra karada da arama ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Türkiye, geçmişte açılan ancak türlü nedenlerle kapatılan sondaj noktalarını da yeniden mercek altına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Adana’da keşfedilen 7,5 milyon varil petrolün ardından yeni keşiflerin sinyalini vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi
Yavru kediyi sokağa attı, 2 bin 724 lira ceza yedi
Ücretli poşet uygulamasının tasarruf bedeli açıklandı
Ücretli poşet uygulamasının tasarruf bedeli açıklandı
DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu
DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu
Denizlerin istilacısı balon balığı avcılığında 5 milyon tanesi engellendi
Denizlerin istilacısı balon balığı avcılığında 5 milyon tanesi engellendi
Antalya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Mardin'de, Eren-Abluka-31 operasyonu başlatıldı
Mardin'de, Eren-Abluka-31 operasyonu başlatıldı
Sungun Babacan kimdir, aslen nereli? Sungun Babacan seslemdirmeleri
Sungun Babacan kimdir, aslen nereli? Sungun Babacan seslemdirmeleri
Bayburt'ta feci kaza 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Bayburt'ta feci kaza 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Abdurrahman Dilipak uyarılarının engellenmek istendiğini açıkladı: Dost acı söyler
Abdurrahman Dilipak uyarılarının engellenmek istendiğini açıkladı: Dost acı söyler